Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg/Hamminkeln - Polizei sucht Zeugen nach Radlader-Diebstahl

Isselburg/Hamminkeln (ots)

Einen Radlader haben Unbekannte von einer Baustelle an der Deichstraße in Isselburg gestohlen. Die Baustelle befindet sich an der Bundesstraße 67 auf Isselburger und Hamminkelner Gebiet. Die Diebe schlugen in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, zu. Der orange Radlader des Herstellers Atlas-Weycor gehört zum Modelltyp AR75e und stammt aus dem Baujahr 2016. Die Polizei Hamminkeln sucht Zeugen, die sich bei ihr unter der Telefonnummer 02852 / 966100 melden können.

