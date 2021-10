Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Ein 69jähriger versuchte am 14.10.2021, 11.30 Uhr, mit seinem Pkw, Typ BMW, in der Budapester Straße in Apolda in eine Parklücke einzuparken. Während des Parkvorganges stieß er gegen das dahinter parkende Fahrzeug, Typ VW, einer 46jährigen. Es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell