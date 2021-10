Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Parkplatz

Weimar (ots)

In Bad Berka geriet gestern Nachmittag ein 75-Jähriger mit einem 43-Jährigen wegen eines Parkplatzes in Streit. Nachdem der Konflikt vor Ort so festgefahren war und sich beide nicht einigen konnten, wollte der Jüngere die vorherrschende Situation fotografisch festhalten. Dieses Vorhaben wurde aber zum bekanntlichen Tropfen, der Fass zum Überlaufen brachte. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte vollends und im Zuge des Gerangels schlug der 75-jährige Mann dem anderen ins Gesicht. Die Polizei trennte die Streithähne.

