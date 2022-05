POL-WAF: Beckum. Geschädigte Autobesitzerin folgte Unfallverursacherin vergeblich

Warendorf (ots) - Zwischen Samstagmittag (30.4.2022, 14.00 Uhr) und Montagmorgen (2.5.2022, 6.20 Uhr) brachen unbekannte Personen in eine Lkw-Werkstatt an der Straße Im Schliek in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen aus der Werkstatt mehrere akkubetriebene Werkzeuge. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

mehr