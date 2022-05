Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Weißer Toyota Auris gestohlen - Korrektur Tatort

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Sonntagmittag (1.5.2022, 20.00 Uhr) und Montagmorgen (2.5.2022, 6.40 Uhr) einen weißen Toyota Auris, der auf einem Stellplatz an der Straße Nordring in OSTBEVERN stand. Am entwendeten Pkw ist das Kennzeichen WAF-N 241 angebracht gewesen. Wer hat das gestohlene Auto gesehen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell