POL-BOR: Isselburg - Ergebnis einer Verkehrskontrolle: Haftbefehl vollstreckt

Groß Reken (ots) - Zu einem Taschendiebstahl kam es in Groß Reken am Donnerstag zwischen 11.40 und 11.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Kardinal-von-Galen-Straße. Aus einer mit einem Reißverschluss gesicherten Handtasche hatten Unbekannte eine Geldbörse entwendet. Den Schließmechanismus hatten sie mutmaßlich nach der Entnahme ihrer Beute sogar teilweise ...

mehr