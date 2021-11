Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Erster Polizeihauptkommissar Rainer Schönborn nach neun Jahren als Leiter des Polizeikommissariats Varel in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Nach neun Jahren als Leiter des Polizeikommissariats Varel wurde Erster Polizeihauptkommissar Rainer Schönborn am Dienstag von Andreas Sagehorn, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg, nach 46 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Auf eine feierliche Verabschiedung im großen Rahmen wurde aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Lage verzichtet.

"Ich danke Rainer Schönborn für die hervorragende Arbeit, die er in den vergangenen Jahren beim Polizeikommissariat Varel geleistet hat. Er war durch und durch ein Polizist, dem es immer wichtig war, für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Mit ihm verlässt nicht nur eine sehr erfahrene Führungskraft die Polizei, sondern vor allem auch ein vorbildlich engagierter und kommunikativer Kollege", sagte Andreas Sagehorn.

Rainer Schönborn trat 1975 in den mittleren Dienst der Polizei in Niedersachsen ein. Nach seiner Ausbildung war er mehrere Jahre in der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen tätig. Im April 1987 wechselte er schließlich für fast neun Jahre in den Einsatz- und Streifendienst in Rastede. In dieser Zeit absolvierte er an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege seinen Aufstieg in den gehobenen Dienst der Polizei. Im Februar 1996 tauschte Rainer Schönborn seinen Streifenwagen gegen ein Büro als Sachbearbeiter Personal bei der Bezirksregierung Weser-Ems und später bei der Polizeidirektion Oldenburg. Seine umfangreichen Erfahrungen konnte er in mehreren Führungspositionen einbringen, beispielsweise als Leiter Einsatz in Delmenhorst, als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Wildeshausen oder als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Brake. Bevor Rainer Schönborn im Oktober 2012 in seinen Geburtsort zurückkehrte und die Leitung der Dienststelle in Varel übernahm, war er dreieinhalb Jahre Leiter des Polizeikommissariats Schiffdorf.

Als Kommissariatsleiter war Rainer Schönborn gemeinsam mit seinen über 60 Mitarbeitenden für die Sicherheit von über 45.000 Menschen in der Stadt Varel und den Gemeinden Bockhorn und Zetel zuständig.

"Polizeiarbeit ist Teamarbeit! Die Arbeit als Leiter des Polizeikommissariats Varel hat mir immer viel Freude bereitet. Egal wie groß die Herausforderungen waren, ich konnte mich stets auf meine kompetenten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Dafür möchte ich mich bei ihnen bedanken", so Rainer Schönborn. "Dieser Dank gilt auch den örtlichen Kommunen und Institutionen für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren."

Der Bürgermeister der Stadt Varel, Gerd-Christian Wagner, verabschiedete sich ebenfalls mit einigen persönlichen Worten von Rainer Schönborn: "Du hast Menschlichkeit mit Bravour auf die Bahn gebracht. Rainer: besser geht es nicht! Es war eine wunderbare Zeit mit Dir, in der die Stadt und die Polizei hervorragend zusammengearbeitet haben"

Die Leitung des Polizeikommissariats Varel wird vorerst kommissarisch von Polizeihauptkommissar Stefan Satthoff übernommen. Stefan Satthoff ist als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Varel kein Unbekannter und kennt sich mit den Abläufen in der Dienststelle bestens aus. Die endgültige Stellenbesetzung erfolgt im Jahr 2022 nach einer Ausschreibung des Dienstpostens.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell