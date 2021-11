Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizei legt Fokus auf Kontrolle der Corona-Bestimmungen +++ Verstöße werden konsequent geahndet +++

Oldenburg (ots)

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Situation in der Corona-Pandemie wird in allen Dienststellenbereichen der Polizeidirektion Oldenburg verstärkt der Fokus auf die Einhaltung der Regelungen gelegt. Dieses Vorgehen wurde in einer am Dienstagnachmittag einberufenen Telefonschaltkonferenz mit allen verantwortlichen Inspektionsleitern besprochen.

"Die jüngste Entwicklung ist sehr besorgniserregend, der Kampf gegen die erneute Ausbreitung gegen das Coronavirus muss jetzt an oberster Stelle stehen. Dazu wird die Polizei ihren Beitrag leisten", sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg.

Dies bedeutet, dass die Polizei die bestehenden Regeln fortan auch mit verstärkter Präsenz sowohl im täglichen Dienst als auch durch gezielte Kontrollmaßnahmen konsequent durchsetzen wird. Unterstützungsanforderungen durch die Kommunen werden im Rahmen der Amtshilfe und im größtmöglichen Umfang erfüllt.

"Wenn wir Verstöße feststellen, werden wir diese auch ahnden", sagte Kühme und betonte: "Auch für die Kolleginnen und Kollegen ist diese strenge Auslegung nicht immer angenehm, aber die aktuelle Lage lässt uns leider keine andere Wahl. Am Ende geht es um die Gesundheit von jedem einzelnen."

"Gerade die Bürgerinnen und Bürger, die selbst alles tun für sich und andere, die sich impfen lassen, die sich an die Corona-Bestimmungen halten, bitte ich um Verständnis für dieses Vorgehen", so der Polizeipräsident weiter.

Wenngleich der polizeiliche Schwerpunkt nunmehr klar auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen gerichtet ist, bleibt die allgemeine Einsatzbewältigung und Kriminalitätsbekämpfung jederzeit gewährleistet.

