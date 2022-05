Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 16.05.2022 bis 22.05.2022 erfasste die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 547 Verkehrsteilnehmer, die die zulässige Geschwindigkeit überschritten hatten. Allein 343 Geschwindigkeitsverstöße wurden am Dienstag (17. Mai 2022) bei einem Sondereinsatz mit Kontrollstellen im Grenzbereich erfasst. Dabei fiel den Polizeikräften auch ein PKW auf, dessen Hauptuntersuchung satte zwei Jahre überfällig war. Am Montag (16. Mai 2022) fand zudem ein kooperativer Einsatz gemeinsam mit Kräften des Zolls auf dem Gelände einer Spedition in Rees statt, bei dem LKW-Kontrollen durchgeführt wurden. Am Donnerstag (19. Mai 2022) hatte es ein Autofahrer besonders eilig: Er war mit satten 77km/h in der 30-er Zone auf der Heinrich-Bause-Straße in Kleve-Kellen unterwegs. Nun hat er mit einer Geldstrafe, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten im Laufe der Woche 77 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Darüber hinaus verzeichnete die Polizei sechs Verstöße von Personen, die mit E-Scootern unterwegs waren, neun Fahrzeugführer fuhren ohne gültigen Führerschein, sieben Blutproben wurden wegen Trunkenheit am Steuer angeordnet.

Bei gutem Wetter auf das Zweirad umzusteigen, dabei in Bewegung zu bleiben und Sprit zu sparen ist löblich, aber: Auch für Rad und Pedelec Fahrende gelten Regeln. In der vergangenen Woche mussten 23 Zweiradfahrer ein Verwarngeld zahlen.

