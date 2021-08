Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Donnerstag, 12.08.2021 um 13:54 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte schnell festgestellt werden, dass im Eingangsbereich ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle einem Verantwortlichen übergeben. Alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Besatzung des städtischen Rettungswagens konnten den Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 15:11 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Gartenstraße alarmiert. Eine Person hatte über den Hausnotruf um Hilfe gerufen und nun bestand kein Kontakt mehr. Die Wohnungstür wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und der Bewohner konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Der dritte Einsatz an diesem Donnerstag beschäftigt die Feuerwehr Wetter (Ruhr) derzeit noch. Auf der Oberwengerner Straße war ein Lkw aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nähere Einzelheiten hierzu wird die Feuerwehr Wetter (Ruhr) nach Beendigung des Einsatzes veröffentlichen.

