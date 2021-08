Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: PKW rutscht in Böschung- Technische Hilfeleistung für die Löscheinheit Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam am gestrigen Sonntagabend gegen 22:00 Uhr ein Pkw auf der Grundschötteler Straße von der Fahrbahn ab und rutschte dabei in eine Böschung. Hierbei fuhr das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und brachte sie zum Umstürzen. Der Fahrer konnte sich danach selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel sicherten nach ihrem Eintreffen die Einsatzstelle ab und führten eine erste Erkundung durch. Parallel dazu wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut und die Unfallstelle ausgeleuchtet. Da durch die umgestürzte Laterne auch Kabel abgerissen waren und unter Spannung stehende Teile freilagen, musste der angeforderte Energieversorger den Strom erst abschalten, bevor die Feuerwehr weitere Maßnahmen treffen konnte. Durch den Aufprall waren an dem verunfallten PKW geringe Mengen an Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Diese wurde mittels Bindemittel abgestreut. Nachdem ein Abschleppwagen das demolierte Fahrzeug aus der Böschung gehoben hatte, wurde der betroffene Bereich durch die Feuerwehr auf weitere, ausgelaufene Betriebsmittel kontrolliert. Hier konnte zum Glück keine Bodenverunreinigung festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr war nach gut zwei Stunden dann beendet.

