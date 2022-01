Polizei Düren

POL-DN: Zwei vorläufige Festnahmen nach Verkehrskontrolle

Merzenich (ots)

Weil die Beleuchtung an ihrem Anhänger defekt war, kontrollierte die Polizei am Dienstagmorgen zwei Männer auf der Autobahn 4 - die Kontrolle endete in einer vorläufigen Festnahme der beiden.

Ein Melder hatte die Polizei gegen 07:30 Uhr darüber informiert, dass auf der A4, in Fahrtrichtung Heerlen, ein Pkw mit einem Anhänger unterwegs sei. An dem Anhänger des Pkw sei die rückwärtige Beleuchtung defekt. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich holte die Polizei das Gespann ein und hielt es an. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer; der 24 Jahre alte Fahrzeugführer aus Düren und sein 28 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls aus Düren. Im Laufe der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw und das an ihm angebrachte Kennzeichen nicht zusammen gehörten, außerdem war der Pkw bereits am 14.12.2021 als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei fand außerdem heraus, dass auch der Anhänger entwendet worden war. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Düren gebracht. Da bei dem 24 Jahre alten Fahrzeugführer auch der Verdacht des Drogenkonsums im Raume stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es einen Zusammenhang zu einer Diebstahlstat vom 20.01.2022 gibt. Noch dazu führten die Männer Waffen mit sich, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellten.

