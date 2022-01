Polizei Düren

POL-DN: Fahndung erfolgreich - Abgängige aus LVR-Klinik wurde aufgegriffen

Düren (ots)

Die Fahndung nach der 39 Jahre alten Frau, die seit dem 20.01.2022 aus der LVR-Klinik abgängig war, wurde gestern eingestellt. Die Langzeitpatientin wurde gestern in Köln aufgegriffen und befindet sich nun wieder in der LVR-Klinik. Derzeit liegen keine Hinweise vor, die für die Begehung von Straftaten in der Zeit ihrer Abwesenheit aus der Klinik sprechen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell