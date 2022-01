Polizei Düren

POL-DN: Autos in Langerwehe aufgebrochen

Langerwehe (ots)

Auf einem Parkplatz an der L12 wurden gestern Nachmittag zwei geparkte Pkw aufgebrochen.

Sie waren nur kurz mit den Hunden im Wald und bei der Rückkehr mussten sie feststellen, dass beide Autos aufgebrochen waren: Zwei Frauen parkten ihre Wagen gestern gegen 15:50 Uhr auf dem Parkplatz an der Zufahrt zur Laufenburg an der L12 an einem Waldweg. Als sie gegen 17:30 Uhr zurückkamen, war an einem Wagen die Beifahrerscheibe, an dem anderen die Scheibe hinten links eingeschlagen. Aus einem Pkw wurde ein Rucksack mit einem Portemonnaie entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem geparkten Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell