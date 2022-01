Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl eines Pkw

Düren (ots)

Mitten in der Nacht konnte eine Mann aus Arnoldsweiler den Diebstahl seines Pkw verhindern.

Der 25 Jahre alte Mann hielt sich am Donnertag, gegen 03:30 Uhr, in der Küche seines Wohnhauses in der Ellener Straße auf, als ihm Licht an seinem Pkw auffiel. Bei genauerem Hinsehen, entdeckte er durch das Küchenfenster zwei männliche Personen an und in seinem Fahrzeug vor dem Haus. Einer der beiden unbekannten Männer saß bei geöffneter Tür auf dem Fahrersitz, der zweite hielt sich hinter dem Auto des 25- Jährigen auf. Als der Fahrzeugbesitzer gegen sein Küchenfenster klopfte, seien die beiden Unbekannten auf ihn aufmerksam geworden. Die beiden seien daraufhin in einen weißen Pkw Audi A5 gestiegen und entfernten sich mit diesem zügig. Der 25-Jährige gab an, dass die beiden Männer etwa 180cm - 185cm groß gewesen seien, außerdem seien die beiden Unbekannten vermummt gewesen und hätten schwarze Kappen getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell