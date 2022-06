POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Wohnmobil verunfallt auf Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Personen 80 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Straße "Zum Heuerhaus". Hierbei entstand Sachschaden von etwa 280 Euro. Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 10. Juni 2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 13. Juni 2022, 7:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden ...

