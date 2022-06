POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kupferkabel von Baustelle entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Motorradfahrer wurde am Montag, 13. Juni 2022, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 19-jährige Delmenhorsterin mit einem Opel die Annenheider Straße in Richtung Stickgras. Von dort wollte sie nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg auffahren. Dabei missachtete sie den ...

mehr