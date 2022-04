Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Junge Frau im Goethepark belästigt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg, Goethepark

09.04.2022, 17.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung, die sich bereits am vergangenen Samstag im Goethepark ereignete. Gegen 17.00 Uhr querte eine junge Frau vom Schachtweg kommend, vorbei am ehemaligen Hallenbad den Goethepark in Richtung Goethestraße. Auf einer Bank saß eine ihr unbekannte männliche Person. Als sie die Bank passierte stand der Unbekannte auf und sprach die junge Frau in gebrochenem Deutsch an.

Die junge Frau fühlte sich belästigt und ging weiter. Daraufhin kam es zu sexuellen Übergriffen durch den Fremden. Die junge Frau wehrte sich, riss sich los und ging weiter in Richtung Goethestraße. Die männliche Person blieb zurück im Goethepark.

Da es zur Tatzeit noch hell war und der Goethepark stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Personen den Vorfall beobachtet haben und bitten darum, dass Zeugen sich bei der Polizei melden. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

