POL-D: Friedrichstadt - Fußgängerin von Pkw erfasst - 72-Jährige schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahme-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Wieder waren es junge Menschen, die am Tulpensonntag und insbesondere am Rosenmontag rund um den Burgplatz und in der Altstadt für viele Polizeieinsätze sorgten. Am Montagabend wurde ein weiterer junger Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter dauert ...

