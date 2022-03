Polizei Düsseldorf

POL-D: Auseinandersetzung in der Altstadt - Unbekannter sticht auf Personen ein - Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Mordkommission fahndet mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Auseinandersetzung in der Altstadt - Unbekannter sticht auf Personen ein - Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Mordkommission fahndet mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen

Sonntag, 27. Februar 2022, 17:40 Uhr

Nachdem am frühen Sonntagabend ein Jugendlicher und zwei junge Männer in der Altstadt durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt worden sind, fahndet die Düsseldorfer Polizei mit Hochdruck nach zwei Tatverdächtigen. Nach einem der mutmaßlichen Täter wird mit Bildern gefahndet:

https://polizei.nrw/fahndung/75050

Alle drei Opfer kamen in Krankenhäuser und mussten operiert werden. Die Tatverdächtigen befinden sich auf der Flucht. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat derzeit als versuchten Totschlag.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen und nach Zeugenaussagen kam es am frühen Sonntagabend auf dem Burgplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und zwei Männern. In dessen Verlauf soll einer der beiden Männer mehrfach auf drei Personen aus der Gruppe eingestochen und diese zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Sein Begleiter soll ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Opfer im Alter von 17, 18 und 22 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und operiert, wobei sich der 17-Jährige weiterhin in Lebensgefahr befindet.

Die "MK Schlossturm" ermittelt mit Hochdruck und wendet sich mit Bildern aus der Videobeobachtungskamera der Polizei an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinen Personalien und / oder Aufenthaltsort machen?

https://polizei.nrw/fahndung/75050

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell