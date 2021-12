Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen in die Praxisräume einer Kieferorthopädie in der Schlossparkpassage in Hildburghausen einzubrechen. Der Versuch scheiterte und die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell