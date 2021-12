Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst gegeneinander, dann gemeinsam gegen die Polizei

Montagnachmittag stritten sich drei Männer vor einem Lebensmittelmarkt im Kanonenweg in Schmalkalden. Die verbale Auseinandersetzung steigerte sich in eine Schubserei. Als die Polizeibeamten der Meininger Dienststelle eintrafen und die Streithähne trennen wollten, versuchte ein 28-jähriger Mann einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Er konnte davon abgehalten und fixiert werden. Mit heftigen Versuchen wehrte er sich gegen das Festhalten und sein vorheriger Kontrahent versuchte nun den Mann zu befreien. Nur mit dem Einsatz des Pfeffersprays brachten die Polizisten die Situation unter Kontrolle und nahmen den 28-Jährigen zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand.

