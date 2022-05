Coesfeld (ots) - An den Straßen Wiesengrund und Wiesenstraße in Ottmarsbocholt haben Unbekannte mehrere Autos zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (13.05.22) und 15 Uhr am Sonntag (15.05.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

