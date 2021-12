Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Arbeitsunfall

Frau erleidet Stromschlag (01.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einem Betrieb auf der Hahnstraße gekommen. Eine 48-jährige Mitarbeiterin geriet an einen 380 Volt-Stromanschluss einer Presse und erlitt einen Stromschlag. Ein Krankenwagen brachte die schwerverletzte Frau in eine Klinik gebracht. Ob es möglicherweise durch Nichtbeachten von Unfallverhütungsvorschriften zum Unfall kommen konnte, muss die Polizei ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell