Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchter Jascha Willeführ festgenommen

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau sowie der Polizeipräsidien Mittel- und Südosthessen von Mittwoch, den 12.05.2021

Nach Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchter Jascha Willeführ festgenommen

(tl) Nachdem zuletzt öffentlich nach dem aus einer Entziehungsanstalt entwichenen Jascha Willeführ gefahndet wurde (wir berichteten), gelang es den Ermittlern nun den gesuchten 27-Jährigen in Friedberg (Hessen) festzunehmen. Nach intensiven verdeckten Ermittlungen sowie mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnten ihn die Fahnder am Dienstagabend in einer Wohnung im Osten der Stadt ausfindig machen und durch den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei gegen 21.40 Uhr widerstandslos festnehmen. Er wurde mittlerweile wieder in die Fachklinik zurückgeführt.

Zusammen mit einem weiteren Patienten entkam der Gesuchte am 27. April aus einer Fachklinik im nordhessischen Bad Emstal. Nachdem der Komplize bereits am vergangenen Wochenende in Maintal dingfest gemacht werden konnte, endete mit dem gestrigen Zugriff schließlich auch für Willeführ die tagelange Flucht des Duos.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell