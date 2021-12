Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Körperverletzung

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 13:49 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu Streitigkeiten zwischen einem bislang unbekannten LKW-Fahrer und einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Der LKW-Fahrer hatte dem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Als er den LKW-Fahrer auf den Fehler ansprechen wollte, kam es zu einem Streit, der LKW-Fahrer griff den 26-jährigen körperlich an. Dann stieg er wieder in seinen LKW und fuhr davon. Es handelte sich um einen roten LKW mit weißem Container und niederländischen Kennzeichen. Der Fahrer wurde beschrieben als ca. 175cm groß, ca. 24 Jahre alt, mit europäisches Aussehen und dunkelbraunen Haare. Er trug einen braunen Pullover, eine schwarze Hose und sprach eine unbekannte Sprache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, den 18. Dezember 2021, 08:00 Uhr, und Mittwoch, den 22. Dezember 2021, 19:30 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Falsche Spendensammler

In den letzten Tagen kam es im Bereich Dinklage vermehrt zu Meldungen von zwei unbekannten Personen, die von Haus zu Haus gingen und sagten, im Auftrag des DRK Vechta Spenden zu sammeln. Nach Angaben des DRK Vechta gibt es keine Spendensammelaktion. Die zwei männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 16-18 Jahre alt - ca. 1,80 groß - beide sprechen Hochdeutsch - eine Person hatte längere auffällig rote, glatte Haare - führten eine kleine graue Spardose und einen Zettel vom Roten Kreuz mit sich

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 07:30 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Diepholz übersah eine 36-jährige Autofahrerin, die verkehrsbedingt warten musste. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die 36-jährige leicht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10.50 Uhr bog eine 52-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw auf den Parkplatz eines Baumarktes in der Falkenrotter Straße ab. Hierbei stieß sie mit einem bislang unbekannten männlichen Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stellte sein beschädigtes Fahrrad ab und verließ den Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 12:55 Uhr, kam es auf der Schneiderkruger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Visbek übersah beim Abbiegen eine 55-jährige Autofahrerin aus Dinklage. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 55-jährige leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell