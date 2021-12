Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Einbruch in Garage

Zwischen Montag, den 20.Dezember 2021, gegen 19.00 Uhr und Mittwoch, den 22.Dezember 2021, um 09.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Garage am Schüttenberg ein und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, den 22.Dezember 2021, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Wohnhaus an der Bachstraße ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Zum erlangten Diebesgut konnten bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 22.Dezember 2021, gegen 12.00 Uhr befuhr eine 73-jährige Saterländerin mit ihrem PKW den III.Hüllenweg. In Höhe der Kreuzung Settrup übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW und kollidierte mit diesem. Dessen 30-jährige Fahrzeugführerin aus Barßel wurde leicht verletzt. Die 73-jährige wurde durch den Unfall in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr Barßel aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22.Dezember 2021, gegen 10.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall / Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, um 20:35 Uhr, kam es auf der Elisabethfehner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem PKW die Elisabethfeher Straße, überfuhr einen Kreisverkehr und kam in einem Graben zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der Führerschein des 45-jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 22.Dezember 2021, gegen 20.17 Uhr befuhr eine 46-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. Eine 44-jährige aus Friesoythe befand sich mit ihrem PKW dahinter. Als diese den vor ihr fahrenden Wagen überholte, bog diese plötzlich nach links in die Straße Barkentange ab und stieß mit der Überholenden zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Saterländerin leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell