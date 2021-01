Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210114-1-1-pdnms -Update- Schimpanse und Antilope haben Neumünster wieder verlassen

Neumünster (ots)

Noch in der Nacht wurde ein Ersatzfahrzeug organisiert, womit der Schimpanse und die Antilope ihre Reise Richtung Süden fortsetzen konnten. Die Kudu-Antilope ist mittlerweile an ihrem Zielort in Gelsenkirchen wohlbehalten angekommen, der Schimpanse ist weiterhin auf dem Weg in einen Zoo in der Schweiz. Beide Tiere hatten den Schreck vom Vortag bestens weggesteckt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell