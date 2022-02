Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 17-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Samstag wird ein 17-Jähriger aus Detmold vermisst, der dringend gesucht wird. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht mit starken Kräften und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einem Mantrailer nach dem jungen Mann. Der Jugendliche wurde zuletzt sicher gegen 00:05 Uhr am 12. Februar 2022 in der Woldemarstraße in Detmold von Freunden gesehen. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: 1,80 m groß, schlanke Statur, kurze braune Haare. Bekleidet ist der Vermisste vermutlich mit einem Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/74020

Die Polizei bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem 17-Jährigen. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Lippe unter 05231 6090 entgegen. Angaben zum Vermisstenfall können Sie auch an jede andere Polizeidienststelle richten.

