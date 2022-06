POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Außenlandung eines Kleinflugzeugs in Hude +++ Bildmaterial

Delmenhorst (ots) - Außerplanmäßig landen musste der Pilot eines Kleinflugzeugs am Dienstag, 14. Juni 2022, um 19:29 Uhr, auf einem Feld in Hude. Der 28-jährige Pilot befand sich auf dem Flug von Wangerooge nach Detmold, als er feststellte, dass der Treibstoff nicht mehr ausreichen wird. Der Pilot steuerte daraufhin den Flugplatz in Ganderkesee an, mit dem Ziel, zu ...

