Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Brandalarm in Firma (28.04.2022)

Schiltach (ots)

Aufgrund eines Brandalarms in einer Firma in der Straße "Am Hohenstein" ist es am Donnerstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Gegen 22.20 Uhr löste der Alarmgeber im Betriebsgebäude aus, da eine Maschine in Brand geraten war. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Schiltach, die mit drei Fahrzeugen und 15 Mann ausrückte, war der Brand durch die Selbstlöschanlage der Maschine bereits gelöscht. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschaden.

