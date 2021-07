Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch in Mayen im März 2021

Mayen (ots)

MAYEN. In der Nacht vom 23.03 auf 24.03.21 kam es zwischen 00:45 Uhr und 02:57 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl zum Nachteil einer Firma in der Eduard-Rhein-Straße in Mayen. Die Täter versuchten über ein Mauerwerk in die Firmenräumlichkeiten einzudringen, was nicht gelang. Über die Videoüberwachungsanlage einer benachbarten Firma konnten in der Tatnacht zwei verdächtige Personen videografiert werden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 20-35 Jahre alt, schmale Statur, trug eine helle Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose, schwarze Handschuhe, helle Turnschuhe mit helleren Schnürsenkeln und einer schwarzen Sohle (Art Kletterschuhe) und führte eine Tasche bzw. Leiter mit sich

2. Person: männlich, ca. 20-35 Jahre alt, normale Statur, trug eine helle Sportjacke mit Reißverschlusstaschen vorne und Reißverschluss an der linken Schulter, eine helle Hose, dunkle Schuhe mit heller Sohle, er führte ebenfalls eine Tasche mit sich

Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen, nimmt die zuständige Kriminalinspektion Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 entgegen.

Anbei der Link zur Öffentlichkeitsfahndung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz:

https://s.rlp.de/ABnKS

