Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup- Mecklenburger Straße

schwerer Unfall auf Supermarktparkplatz

LübeckLübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (07.01.) kam es auf dem Parkplatz eines Discountermarktes zu einem Unfall zwischen einen Fußgänger und Fahrzeug. Der Fußgänger wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen 17:20 Uhr fuhr eine 39-jährige Lübeckerin mit ihrem Jeep auf das Parkplatzgelände eines Supermarktes in der Mecklenburger Straße. Zunächst hielt sie kurz, um eine Fußgängerin passieren zu lassen. Beim erneuten Anfahren kollidiert das Fahrzeug mit einem 81-jährigen Fußgänger, welcher hinter dem dortigen Einkaufswagenhäuschen hervorkam. Dieser stürzte zu Boden und wurde offenbar vom linken Vorderreifen im Bereich der Beine überrollt. Der schwer verletzte Lübecker wurde nach der Erstversorgung in ein Lübecker Krankenhaus gefahren. Eine mögliche Lebensgefahr konnte heute (08.01.) nicht mehr bestätigt werden. Der Mann wurde stationär aufgenommen.

