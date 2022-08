Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bopfingen: Parkunfall - Auto landet in der Eingangstür eines Bekleidungsgeschäfts

Bopfingen: (ots)

Eine 75-jährige Fahrerin eines BMW X 3 fuhr am Freitag kurz vor 10 Uhr auf den Parkplatz des Einkaufszentrums "Ipftreff" in der Bopfinger Innenstadt, um dort zu parken. Infolge eines Bedienfehlers ihres Autos verursachte sie hierbei einen Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro entstand. Es ist zu vermuten, dass die Autofahrerin nicht bemerkte, dass an ihrem Automatik-Fahrzeug beim Parken noch die Fahrstufe eingelegt war. Als sie dann bremsen wollte, wurden offenbar die Bedienpedale verwechselt und sie fuhr unkontrolliert mit überhöhter Geschwindigkeit nach vorne. Sie prallte gegen einen Pkw Audi A3, schob diesen über mehrere Meter vorne her, ehe der Audi, in dem sich keine Personen befanden, gegen das dortige Gebäude prallte. Letztlich strandete dann der Audi in der Eingangstüre eines Modegeschäfts, wobei die Flügeltür des Glaseingangs aus der Verankerung fiel. Zudem wurde bei der Karambolage noch ein geparkter Pkw VW Passat gestreift und beschädigt. Personen kamen beim Unfall nicht zu Schaden.

