Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dach der Kirche St.Josef in Krefeld-Mitte durch Sturm stark beschädigt. Benachbarter Schulbetrieb eingeschränkt.

Krefeld (ots)

Durch den Sturm bedingt wurde das Dach der Kirche St.Josef in Krefeld erheblich beschädigt. Auf mehreren Quadratmetern haben sich in etwa 60 Meter Höhe Kupferbleche gelöst. Dadurch besteht nun jederzeit die Gefahr, dass diese Bleche unkontrolliert herabstürzen können. Ein von der Kirche beauftragtes Fachunternehmen kann aufgrund der aktuellen Wetterlage derzeit nicht ohne massive Eigengefährdung tätig werden. Aus diesem Grund wurden bereits im Umfeld der Kirche an insgesamt 5 Stellen Straßensperrungen eingerichtet. Diese befinden sich an je zwei Stellen an der Südstraße und der Roßstraße, sowie An der Josefs Kirche. Zusätzlich werden die Halter geparkter Anwohnerfahrzeuge im Gefahrenbereich aktuell durch die Polizei nach Möglichkeit informiert, um die PKW aus dem Gefahrenbereich entfernen zu können. Zur weiteren Minderung der Gefahr wurden zusätzlich die Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf zur Unterstützung angefordert. Auch für diese Spezialkräfte ist es derzeit jedoch unmöglich, die Gefahren zu beseitigen bzw. die Blechtafeln zu sichern. Aufgrund der Wetterlage ist es somit erst bei deutlich besseren Wetterbedingungen möglich, die losen Blechteile am Kirchendach zu entfernen. Unterstützt wird die Feuerwehr Krefeld vor Ort außerdem durch die Polizei und den KOD der Stadt Krefeld. Die Feuerwehr Krefeld warnt eindringlich vor dem Betreten des Gefahrenbereiches und fordert alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, den benannten Gefahrenbereich zu meiden und zu umfahren. Bei unkontrolliertem Herabstürzen einzelner Blechtafeln besteht im Umfeld der Kirche Lebensgefahr! Die benachbarte Schule hat in Abstimmung mit der Schulaufsicht entschieden, dass vor dem Hintergrund der bestehenden Situation für die am Hauptstandort der Josefschule, An der Josefkirche 2, untergebrachten Klassen bis zunächst Mittwoch, 23.2.2022, der Unterricht als Distanzunterricht stattfindet. Die Angebote des Offenen Ganztags müssen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler entfallen. Am Nebenstandort Südstraße 2 finden Unterricht und Ganztag wie gewohnt in Präsenz statt. Die betroffenen Eltern werden von der Schule informiert. Sobald die Gefahr in den nächsten Tagen beseitigt werden kann, werden dazu entsprechende Informationen folgen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell