Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erbost über verpasste S-Bahn

Haltepunkt Wilhelm- Leuschner- Platz (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 06:00 Uhr versuchte eine männliche Person noch die S- Bahn am Wilhelm- Leuschner- Platz zu erwischen. Die Bahn war jedoch schon in Richtung Leipzig Hauptbahnhof angefahren und die Außentüren waren verriegelt, als er hastig in den Zug springen wollte Der Fahrgast war sichtlich erbost, über die verschlossenen Türen. Um die S-Bahn noch erwischen zu können, rannte die männliche Person zum Triebfahrzeugführer und schlug gegen die Scheibe des Führerstandes. Durch diese Schläge wurde die Scheibe des Führerstandes beschädigt. Der Triebfahrzugführer sah lediglich, nach dem lauten Geräusch des Einschlages, einen Kopf mit schwarzen Haaren.

Weiterhin ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Täter zum Tatzeit-punkt ein auffälliges orangefarbenes T- Shirt trug und eine schwarze Umhängetasche mitführte.

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig leitete ein Ermittlungsverfahren we-gen Sachbeschädigung ein und sucht nach weiteren Zeugen.

Wer befand sich am 17. Juli gegen 06:00 Uhr in der S-Bahn 1 in Richtung Leipzig Hbf. und kann sachdienliche Hinweise zum Täter und Tat gaben?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei unter 0341/99799-0 entgegen.

