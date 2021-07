Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Vergessene Koffer können zu leeren Urlaubskassen führen

Flughafen Leipzig/ Halle (ots)

Immer wieder kommt es in der Urlaubszeit zu vergessenen Reisetaschen und - koffern. So auch an diesem Morgen am Flughafen Leipzig/ Halle. Kurz vor 08:00 Uhr wurde der herrenlose Koffer im Bereich der Mall festgestellt. Eine Nachsuche nach dem Eigentümer des Gepäckstückes blieb erfolglos. Daraufhin wurde der Bereich gesperrt und Spezialkräfte der Bundespolizei kamen zum Einsatz. Dem Röntgenbild zu Folge, wurde das Gepäckstück als bedenkenlos eingestuft. Es handelte sich lediglich um einen leeren Koffer.

Derzeit laufen die Ermittlungen nach dem Eigentümer des Koffers, denn auf Grund der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Kostenvorgang der Bundespolizei initiiert. Dieser kann für den Eigentümer sehr teuer wer-den.

Aus diesem Grund noch einmal ein wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie auf ihr Gepäck und lassen es nicht unbeaufsichtigt zurück!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell