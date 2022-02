Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Unwetter in Krefeld

Krefeld (ots)

Die Unwetterlage hat sich in Krefeld in der Nacht deutlich entspannt. Dennoch musste die Feuerwehr immer wieder zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt kam es zu 143 unwetterbedingten Einsätzen. Besondere Einsatzlagen waren in der Nacht nicht zu melden. Es ist damit zu rechnen, dass noch einige Einsätze hinzukommen, wenn es hell wird und dann Beschädigungen zum Beispiel durch lose Dachziegel entdeckt werden.

