Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Unwetter in Krefeld - Zwischenstand

Krefeld (ots)

Bislang hat das Sturmtief Zeynep in Krefeld zu 102 Einsätzen der Feuerwehr geführt. Besondere Einsätze sind dabei eine Beschädigung des Daches der Kirche St. Josef an der Südstraße sowie ein Zug der Deutschen Bahn, der im Bereich Oppum in umgestürzte Bäume gefahren ist. Hier müssen derzeit die Passagiere des Zuges evakuiert und in einen Ersatzzug gebracht werden, mit dem sie dann die Fahr fortsetzen können. Hier ist derzeit die Betriebsfeuerwehr der DB Fahrzeuginstandhaltung, Werk Krefeld im Einsatz.

Insgesamt sind derzeit in Krefeld ca. 220 Einsatzkräfte von der Feuerwehr Krefeld, der Betriebsfeuerwehr der Siemens AG, der Feuerwehr der DB Fahrzeuginstandhaltung, des THW im Einsatz. Die Versorgung aller Kräfte erfolgt durch das DRK, das in der Hauptfeuer- und Rettungswache eine Versorgungsstation eingerichtet hat.

