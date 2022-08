Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeieinsätze in Landeserstaufnahmestelle - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Geparkten PKW beschädigt

Als am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, eine 82-Jährige mit ihrem Opel aus einem Grundstück in der Scherrenbergstraße ausparken wollte, übersah sie einen direkt an das angrenzende Grundstück geparkten Ford einer 59-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ellwangen: Zwei Polizeieinsätze in der Erstaufnahmestelle wegen Handgreiflichkeiten

Wegen Streitigkeiten musste die Polizei gleich zwei Mal in der Nacht zum Freitag zur Landeserstaufnahmestelle ausrücken.

Zunächst wurde gegen 22 Uhr vom Sicherheitsdienst eine Streitigkeit mit einer zunächst unbekannten Anzahl von Personen in einem Gebäude der Landeserstaufnahme gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte ein verletzter 19-Jähriger angetroffen, jedoch keine laufende Auseinandersetzung mehr festgestellt werden.

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen und die Örtlichkeit wieder verlassen hatte, habe sich die gegenseitigen Aggressionen einiger Bewohner weiterentwickelt. Gegen 00.25 Uhr wurde dann wiederum die Polizei alarmiert, nachdem es in einem Wohngebäude zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Bei dieser wurden drei LEA-Bewohner sowie zwei Mitarbeiter der Securityfirma leicht verletzt, wobei die Verletzungen der drei LEA-Bewohner im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die verletzten Bewohner wurden vom Rettungsdienst, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei selbst war mit über zehn Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Es wurden zwischenzeitlich strafrechtlichen Ermittlungen zur Klärung des Geschehens und deren Hintergründe eingeleitet. Zwei 23-jährige aggressive Bewohner, die auch an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, waren in der Nacht zur Vermeidung weiterer Aggressionen in Polizeigewahrsam.

Schwäbisch Gmünd - Lindach: Sachbeschädigung

Durch einen Mitarbeiter wurde am Dienstagfrüh eine Sachbeschädigung im Bänglesäcker festgestellt. Ein dort angebrachtes Werbeschild wurde von bislang Unbekannten mit Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Eine 72-jährige VW-Fahrerin übersah am Donnerstag, gegen 15:50 Uhr, beim Wechsel von dem linken auf den rechten Fahrstreifen in einem Kreisverkehr in der Baldungsstraße einen neben ihr fahrenden 66-jährigen Mercedes-Fahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Mutlangen: PKW mutwillig beschädigt

In der Nacht zum Freitag kam es in der Wetzgauer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein Zeuge beobachtete gegen 00:00 Uhr, wie drei Jugendliche den Außenspiegel von einem dort geparkten Fiat abtraten. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Einer der Jugendlichen trug ein dunkles T-Shirt, Basecap und einen Rucksack, ein weitere war mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell