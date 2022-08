Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreßberg: Unfall mit tödlichem Ausgang

Kreßberg: (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr die Verbindungsstraße von der Kreisstraße 2654 (nähe Goldbach) in Richtung Schwarzenhorb. Der Pkw des 50-Jährigen, ein Ford Kuga, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Rettungsdienste wurden anschließend über ein im Fahrzeug verbautes Alarmsystems informiert, ehe kurze Zeit später weitere zur Unfallstelle hinzukommende Verkehrsteilnehmer über Notruf das Unglück bei der Rettungsleitstelle meldeten. Letztlich konnte der Autofahrer von Mitarbeitern des Rettungsdienstes und der örtlichen Feuerwehr nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Am Unfallauto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell