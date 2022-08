Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung am Kronenplatz, Gartenhütten aufgebrochen & Sammelbetrüger unterwegs

Aalen (ots)

Winnenden: Auseinandersetzung am Kronenplatz

Am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16 Uhr kam es am Kronenplatz im Bereich einer dortigen Sitzbank zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65-jährigen Mann und einem etwa gleichaltrigen Kontrahenten. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern, in deren Verlauf der 65-Jährige die Bierflasche des bisher unbekannten Mannes auf den Boden warf, woraufhin dieser dem 65-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzte. Bei dem Mann soll es sich laut dem Geschädigten um einen etwa Anfang bis Mitte 60-jährigen Mann von kräftiger Statur handeln. Dieser soll etwa 170-175 cm groß sein, grauschwarze nackenlange Haare haben und griechischer Herkunft sein. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Fellbach: Gartenhütten aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich zwei Männer Zugang zu mehreren Gartenhütten im Sonnenbühl. Dabei verursachten die Männer Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den beiden Personen um einen etwa 45-jährigen Mann mit einer Größe von etwa 190 cm, kurzen Haaren und einer grauen Mütze, sowie einem dunklen Rucksack und um einen etwa 35-jährigen Mann mit einer Größe von etwa 170 cm, einem grauen Hoodie und einem schwarzen Rucksack gehandelt haben. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Sammelbetrüger unterwegs

Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Sammelbetrüger bei einer Weingärtnerei am Kappelberg unterwegs war. Der Mann gab vor, dass er Spenden für eine gemeinnützige Organisation sammeln würde. Er konnte wenig später durch die Polizei in der Rommelshausener Straße festgenommen werden. Bei der Person handelte es sich um einen 32-jährigen Mann mit einem schwarz-grauen T-Shirt, welcher mit einem grauen Audi mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs war. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Geschädigten, welche dem Mann Geld gespendet haben.

