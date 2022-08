Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radlager vs. Kipplaster

Aalen (ots)

Satteldorf-Neidenfels: Radlader vs. LKW, Unfälle und Unfallflucht

Kurz vor 9:00 Uhr am Donnerstag wollte auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Stengelbergstraße ein 21 Jahre alter Radler-Fahrer Schotter verladen. Dabei übersah er vermutlich aufgrund einer Fehlstellung seiner Schaufel einen Mercedes-Kipplaster eines 68-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Dabei verkeilte sich die Schaufel des Radladers im Führerhaus des LKW. Der 68-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr nach rund einer Stunde befreit werden. Der Mann kam mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. An dem LKW entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Feuerwehren Satteldorf und Crailsheim waren mit sechs Fahrzeugen und 26 Wehrleuten vor Ort. Auch jeweils ein Rettungswagen und ein Notarztwagen waren im Einsatz.

Crailsheim: Unfall beim Abiegen

Etwa gegen 7:15 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Nissan die Hardtstraße und schnitt beim Linksabbiegen in die Ludwig-Ehrhard-Straße die Kurve. Daraufhin kollidierte sie mit einem Fiat eines 26-Jährigen, welcher aus der Ludwig-Ehrhard-Straße heranfuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Michelfeld: Auto überschlägt sich

Gegen 7:45 Uhr am Donnerstag befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Toyota die Verbindungsstraße von Rinnen kommend in Fahrtrichtung Michelfeld. Hierbei kam er alleinbeteiligt und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte leicht verletzt aus dem Auto klettern. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand Sachschaden von 4.000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Beethovenstraße geparkten Audi einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 9509-0 sich zu melden.

