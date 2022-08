POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zum Badeunfall am Sonnenbachsee - 19-jährige Frau sexuell belästigt - Fahrzeugbrand - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen-Pfahlheim: Folgemeldung zu Badeunfall

Wie mit Pressemeldung vom 15.08.2022 berichtet, ereignete sich am letzten Sonntag beim Sonnenbachsee in Ellwangen-Pfahlheim ein tragischer Badeunfall. Ein 15-jähriger Junge war gegen 17.20 Uhr unweit des Ufers untergegangen. Der See wurde umgehend von den dortigen Badegästen nach dem Jungen abgesucht, der einige Zeit später gefunden, an Land gebracht und auch zunächst reanimiert werden konnte. Am Mittwochnachmittag verstarb der 15-Jährige nun in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie zu den näheren Todesumständen dauern an.

Zum Verständnis anbei die 1. Pressemeldung vom 15.08.2022, 9.44 Uhr

Ellwangen-Pfahlheim: Badeunfall

Am Sonntag kam es am Sonnenbachsee zu einem tragischen Badeunfall bei dem ein 15-Jähriger reanimiert und anschließend in eine Klink verbracht werden musste. Der Teenager, der wohl nicht schwimmen konnte, war gegen 17.20 Uhr mit Freunden im Bereich des Sandstrandes im Wasser, als er vermutlich an einer tieferen Stelle plötzlich unterging. Sofort wurden durch anwesende Badegästen und die herbeielende Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Der Junge konnte nach einiger Zeit im See aufgefunden und an Land gebracht werden. Nach durchgeführten Reanimationsmaßnahmen wurde er in eine Klinik gebracht.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Rötenbergstraße / Bahnhofstraße missachtete ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Vorfahrt einer 55 Jahre alten Mini-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30 Uhr versuchten Unbekannte, die Eingangstüre einer Hütte beim Sportplatz in Verlängerung der Goldrainstraße aufzubrechen. Nachdem die Türe dem Einbruchsversuch standhielt, zogen die Täter unverrichteter Dinge wieder ab. Über den von ihnen verursachten Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Fahrzeugbrand

Während der Fahrt nahm eine 47-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr aus ihrem Mercedes Benz einen seltsamen Geruch und daraufhin auch Qualm wahr. Die Frau stellte ihr Fahrzeug in der Mitte der dortigen Wendeplatte ab und stieg aus. Unmittelbar darauf fing der Pkw Feuer und brannte vollständig aus. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 1 Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht. An dem Mercedes der 47-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro; der an der Fahrbahn entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Die Brandursache dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge in einem technischen Defekt zu suchen sein.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Ausparken seines VW beschädigte ein 60-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einen in der Benzholzstraße abgestellten Pkw. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher zunächst davon, kam aber etwas später wieder zur Unfallstelle zurück. Gegen den Verursacher wurde wegen Unfallflucht ein Strafverfahren eingeleitet.

Heubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen zog sich ein 74 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwochnachmittag bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Mit seinem Zweirad überholte der 74-Jährige gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1162 zwischen Heubach und Bartholomä mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Hierbei kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Motorrad von der Straße ab und stürzte auf ein neben der Fahrbahn befindliches Feld. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: 19-Jährige sexuell belästigt

Eine junge Frau wurde am Donnerstagmorgen beim Bahnhof sexuell belästig. Ein Mann hatte die 19-Jährige gegen 10 Uhr angesprochen und um Feuer für seine Zigarette gebeten. Nachdem sie dieser Bitte nachgekommen war und danach davonlief, verfolgte sie der 27-jährige Tatverdächtige, der später auch von der Polizei unweit des Tatorts angetroffen wurde. Der Mann habe der 19-Jährigen Luftküsse zugeworfen und sei ihr gegenüber aufdringlich und beleidigend gewesen. Später habe er der Frau an die Brust gefasst. Das Opfer flüchtete danach ins Bahnhofsgebäude und alarmierte die Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte mit der Polizei in Ellwangen unter Tel. 07961/9300 in Verbindung setzen.

