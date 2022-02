Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dieb in Regionalexpress

Lahr (ots)

In einem Regionalexpress auf der Fahrt von Freiburg nach Lahr wurde gestern Nachmittag gegen 15 Uhr eine Reisende bestohlen. Ein 22-jähriger Mann aus Gambia ging dabei äußert dreist vor und wühlte in der Handtasche der Dame, welche diese auf dem Sitz neben sich abgestellt hatte. Anschließend entfernte er sich mit der Geldbörse der Frau und schloss sich in der Zugtoilette ein. Beim Verlassen der Toilette konnte der Dieb von der Geschädigten selbst angetroffen werden. Bei einer Nachschau im Mülleimer der Zugtoilette, fand sie ihren Geldbeutel. Die verständigte Streife der Bundespolizei Offenburg konnte den Gambier am Bahnhof in Lahr antreffen und festnehmen. In einen Schließfach wurde entsprechendes Bargeld sichergestellt. Ob es sich hierbei um Diebesgut handelte, wollte der 22-Jährige nicht sagen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl rechnen.

