Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Verstoß gegen das Waffengesetz fest

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen am Bahnhof in Offenburg einen verbotenen Gegenstand sichergestellt. Ein deutscher Staatsangehöriger, welcher in der Südunterführung angetroffen und kontrolliert wurde, führte verbotenerweise ein Springmesser mit sich. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell