POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - rund 10.000 EUR Schaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr an der Kreuzung Hohenstaufenallee/ Karl-Theodor-Straße. Eine 28-Jährige Opel-Fahrerin war auf der Hohenstaufenallee unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Karl-Theodor-Straße, einen 35-Jährigen Audi-Fahrer übersah, welcher Vorfahrtsberechtigt war, und mit diesem kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

