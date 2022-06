Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt - Anhänger kippt um

Stundenlang war die BAB 8 in Fahrtrichtung München nach einem Unfall gesperrt.

Überladung war vermutlich die Ursache für einen Unfall am Samstag gegen 00.50 Uhr. Ein Fiat Ducato war auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Neben den neun Insassen befand sich noch allerhand Gepäck in dem Fahrzeug. Darüber hinaus wurde noch ein Pkw-Anhänger mitgeführt, auf dem sich ein Mercedes Sprinter befand. Kurz nach der Behelfsausfahrt Hohenstadt geriet das Gespann dann auf Grund zu hoher Geschwindigkeit und der Überladung ins Schleudern. Der Ducato krachte in die Mittelleitplanke. Auf Grund des Aufpralls löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kippte um. Zum Glück blieben die Insassen im Fiat unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro. Zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn München bis ca. 5.00 Uhr gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Mühlhausen aus. Da der Fahrer des Ducato keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.

