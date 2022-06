Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kunstobjekt im Hockgraben beschmiert

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum bis zum 01.06.2022 eine Sachbeschädigung im Hockgraben begangen. Die unbekannten Täter beschmierten ein Kunstobjekt unterhalb der Universität mit diversen Schriftzügen mit orangefarbenem Spray. Dadurch entstand an der Röhrenplastik Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

