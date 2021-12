Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

06. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 03.12.2021 - Trittau

In der Zeit vom 03. Dezember 2021, 17h bis zum 05. Dezember 2021, 19 Uhr kam es in der Kirchenstraße in Trittau zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten unbekannte Täter die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Der oder die Täter ließen aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchenstraße und Hinter den Höfen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

